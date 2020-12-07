Euro
9.5086
0.34%
Dolar
7.8357
0.29%
Altın
462.22
0.18%
Borsa
1.333
0.13%
Bitcoin
150.638
1.34%
EXEN Coin
11.15
1.73%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

    Bütçe görüşmelerini 12 gün boyunca tartışmak üzere TBMM Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe sunumu ardından partilere söz hakkı verildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 14:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

    12 gün boyunca hafta sonu dahil olmak üzere aralıksız sürecek bütçe görüşmeleri, TBMM'de başladı.

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.

    PARTİLER SIRAYLA KÜRSÜYE ÇIKACAK

    Oktay'ın sunumunun ardından partiler sırayla konuşmalarını gerçekleştirecek.

    Partilerin 1'er saat konuşmak üzere kürsüdeki temsilcileri şu isimler olacak:

    İyi Parti Grubu Adına: Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Samsun Milletvekili Erhan Usta

    MHP Grubu Adına: Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül

    HDP Grubu Adına: HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar

    CHP Grubu Adına: CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    AK Pati Adına: Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

    Şahsı Adına: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

    Hükümet Adına: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Şahsı Adına: Mardin Milletvekili Ebru Günay

    2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir