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2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı
- AA & Ensonhaber
- 07.12.2020 - 12:47
- Güncelleme : 07.12.2020 - 14:19
12 gün boyunca hafta sonu dahil olmak üzere aralıksız sürecek bütçe görüşmeleri, TBMM'de başladı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.
PARTİLER SIRAYLA KÜRSÜYE ÇIKACAK
Oktay'ın sunumunun ardından partiler sırayla konuşmalarını gerçekleştirecek.
Partilerin 1'er saat konuşmak üzere kürsüdeki temsilcileri şu isimler olacak:
İyi Parti Grubu Adına: Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Samsun Milletvekili Erhan Usta
MHP Grubu Adına: Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül
HDP Grubu Adına: HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar
CHP Grubu Adına: CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
AK Pati Adına: Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
Şahsı Adına: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
Hükümet Adına: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Şahsı Adına: Mardin Milletvekili Ebru Günay