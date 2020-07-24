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    MSB: 1 terörist gözaltına alındı

    Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 10:57
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    MSB: 1 terörist gözaltına alındı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamını bozmasına yönelik girişimlere geçit vermiyor.

    1 TERÖRİST GÖZALTINDA

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı Bölgesi'nde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

    MSB: 1 terörist gözaltına alındı #1

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