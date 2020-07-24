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- MSB: 1 terörist gözaltına alındı
MSB: 1 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 10:57
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamını bozmasına yönelik girişimlere geçit vermiyor.
1 TERÖRİST GÖZALTINDA
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı Bölgesi'nde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.