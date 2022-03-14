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    14 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 404 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 133 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 19:55
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    14 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 404

    Buna göre, son 24 saatte 319 bin 649 koronavirüs testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 38 bin 812 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,23

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,23 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 273 bin 906'ya yükseldi.

    14 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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