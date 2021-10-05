Euro
10.2794
-0.14%
Dolar
8.8579
0.12%
Altın
500.24
-0.69%
Borsa
1.395
0.07%
Bitcoin
440.704
4.89%
EXEN Coin
20.58
0.09%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Datça açıklarında saat 10.54'te, 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.10.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    BAZI MAHALLELER DE HİSSETTİ

    Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir