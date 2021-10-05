Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında saat 10.54'te, 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BAZI MAHALLELER DE HİSSETTİ

Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.