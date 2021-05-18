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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi Çankaya Köşkü'nde başladı.
- AA & Ensonhaber
- 18.05.2021 - 16:29
- Güncelleme : 18.05.2021 - 17:24
Cumhur İttifakı'nda bugün önemli bir zirve gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde bir araya gedi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞME
Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ülke gündeminin değerlendirilmesi bekleniyor.