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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi Çankaya Köşkü'nde başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.05.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

    Cumhur İttifakı'nda bugün önemli bir zirve gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde bir araya gedi.

    ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞME

    Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ülke gündeminin değerlendirilmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek #1

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