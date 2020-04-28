Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, 92 virüslü hasta hayatını kaybetti.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölümlerin sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Son 24 saatte 92 virüslü hastanın hayatını kaybettiği belirtilirken, 5 bin 18 hastanın iyileştiği duyuruldu.

2 BİN 992 HASTA KORONADAN VEFAT ETTİ

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 992'ye yükselirken, vaka sayısında da düşüşe geçildiği, son rakamın 2 bin 392 olduğu açıklandı.

"BU BAŞARIYI RİSKE ATMAYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.

1621 HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan bugün 29 bin 230 kişiye test yapıldı. Toplamda test sayısı ise 948 bin 115'e yükseldi. 114 bin 653 vaka sayısından bin 621'i yoğun bakımda tedavi görürken, toplamda 38 bin 809 korona teşhisi konulan hasta iyileşmiş oldu.