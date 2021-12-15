İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tankere müdahale için ekiplerin yönlendirildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı’ndaki Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli adlı tanker, makine arızası yaşadı.

Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan bölgeye yönlendirildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ, ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.”

İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı VİDEO