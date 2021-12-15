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İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tankere müdahale için ekiplerin yönlendirildiğini duyurdu.
- AA
- 15.12.2021 - 12:01
- Güncelleme : 15.12.2021 - 12:22
İstanbul Boğazı’ndaki Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli adlı tanker, makine arızası yaşadı.
Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan bölgeye yönlendirildi.
İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ, ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.”
İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı VİDEO