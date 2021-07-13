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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
    • AA
    • 13.07.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 19:14
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

    Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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