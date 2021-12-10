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    İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
    • AA
    • 10.12.2021 - 22:23
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    İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

    İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden bazı vapur seferlerinin durdurulmasına ilişkin duyuru yaptı.

    SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

    Yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

    İstanbul da bazı vapur seferleri iptal edildi #1

    İstanbul da bazı vapur seferleri iptal edildi #2

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