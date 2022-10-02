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Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Köyceğiz'de merkez üssü olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.