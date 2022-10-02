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    Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

    Köyceğiz'de merkez üssü olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
    • 02.10.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 14:35
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    Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

    Muğla'de deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, depremin ayrıntıları paylaşıldı.

    4,8 büyüklüğünde deprem

    AFAD'ta yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deprem, yerin yaklaşık 8,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

    Muğla da 4,8 büyüklüğünde deprem #1


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