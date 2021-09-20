Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta, İslam ve Müslüman karşıtlığı ile mücadeleye değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber konferansa katılanları selamladı.

İSLAM VE MÜSLÜMAN KARŞITLIĞINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şu açıklamalarda bulundu:

"İslam düşmanlığı, Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür."

"Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

"FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜ ARTIK GÜN GİBİ ORTADA"

"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."

"TÜRKEVİ, MÜSLÜMAN AMERİKALILARIN DA EVİ"

"New York'taki Yeni Türkevi Binası, bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."