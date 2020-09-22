Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL VE MİCHEL'DEN SONRA MACRON'LA DA GÖRÜŞECEK

Gelen son dakika bilgisine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bir görüşme yapacak.

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ele alınacağı ve atılacak adımların belirleneceği öğrenildi.

MACRON'UN DİYALOG ÇAĞRISINA ERDOĞAN'DAN CEVAP GECİKMEMİŞTİ

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde, Türkiye karşıtı tutumu ile tepki çeken Macron, Türkçe bir tweet atarak, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un bu paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış ve "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." demişti.