İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul’da 274,98, Ankara’da 356,49, İzmir’de 49,95 oldu.

İSTANBUL VE İZMİR DÜŞÜŞTE, ANKARA YÜKSELİŞTE

Bu sayılar önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim’de) her 100 bin kişide İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363, 69, İzmir’de 47,01 olmuştu.

2-8 EKİM ARASI VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Buna göre 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu.

Artış verile ise şu şekilde:

Giresun: 163,80

Ordu: 128,71

Ardahan: 107,11

Kastamonu: 92,73

Çorum: 85,26

Samsun: 74,85

Tokat: 73,77

Amasya: 68,85

Kahramanmaraş: 66,09

Karabük: 66,09