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    MGK toplantısı başladı

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 17:31
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    MGK toplantısı başladı

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    TOPLANTI 15.30'DA BAŞLADI

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.

    Normalde iki ayda bir yapılan toplantı koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememişti.

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