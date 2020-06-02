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MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
- Haber Merkezi
- 02.06.2020 - 17:31
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
TOPLANTI 15.30'DA BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.
Normalde iki ayda bir yapılan toplantı koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememişti.