MGK toplantısı başladı

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

TOPLANTI 15.30'DA BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.

Normalde iki ayda bir yapılan toplantı koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememişti.