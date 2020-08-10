Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 224 bin 970 oldu. Virüs son 24 saatte 14 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 858 oldu.

"TEST SAYIMIZ SALGIN BOYUNCA EN YÜKSEK OLDUĞU SEVİYEDE"

Bakan Koca paylaşımını, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." notuyla yaptı.