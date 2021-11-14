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    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Başkale ilçesinde 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 14.11.2021 - 12:28
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    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmları devam ediyor.

    Bu kapsamda Van'da bir operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

    83 KİLO EROİN

    Bu kapsamda Başkale ilçesinde 4 çuvalda 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

    Bir şüpheli gözaltına alındı.

    Van da uyuşturucu operasyonu #1

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