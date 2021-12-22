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- Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
- AA
- 22.12.2021 - 11:10
- Güncelleme : 22.12.2021 - 11:35
Kahraman Mehmetçik, tek amacı katliam olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyor…
Teröristler, yine Barış Pınarı bölgesine sızmaya kalktı.
Komandolar ise o sızma girişime misliyle karşılık verdi.
10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiği duyurdu.
Saldırıya ilişkin görüntüler de Bakanlığın resmi hesabından yayınlandı.
Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü VİDEO