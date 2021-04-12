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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, ilk iş günü ve Ramazan ayının da ilk günü olmasından dolayı trafik yoğunluğu yüzde 74'lere yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 20:46
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etti.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E KADAR YÜKSELDİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan trafik yoğunluğu haritasına göre, şehirde trafik yüzde 74'lere kadar yükseldi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu #4

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