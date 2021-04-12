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İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, ilk iş günü ve Ramazan ayının da ilk günü olmasından dolayı trafik yoğunluğu yüzde 74'lere yükseldi.
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 18:34
- Güncelleme : 12.04.2021 - 20:46
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E KADAR YÜKSELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan trafik yoğunluğu haritasına göre, şehirde trafik yüzde 74'lere kadar yükseldi.