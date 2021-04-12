Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, ilk iş günü ve Ramazan ayının da ilk günü olmasından dolayı trafik yoğunluğu yüzde 74'lere yükseldi.