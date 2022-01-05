Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı.

Yeni varyant Omicron ile vakaların arttığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina süreleriyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

"KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

"Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz"