Cumhurbaşkanı Erdogan, Jens Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdogan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e İsveç ve Finlandiya’nın terörü desteklemeyi bıraktıkalarını net şekilde ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında NATO'ya üyelik süreci başlatan İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını teröre destek gerekçesi ile veto etmesi ile bir diplomasi süreci başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.