Petrol
119.7
1.78%
Euro
17.6795
-0.11%
Dolar
16.4645
0.06%
Altın
979.04
-1.00%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
490.822
-2.14%
BTXN Coin
11.98
-2.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Cumhurbaşkanı Erdogan, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdogan, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdogan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e İsveç ve Finlandiya’nın terörü desteklemeyi bıraktıkalarını net şekilde ortaya koymaları gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 20:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında NATO'ya üyelik süreci başlatan İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını teröre destek gerekçesi ile veto etmesi ile bir diplomasi süreci başladı.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    "Açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerek"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

    Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdogan, Jens Stoltenberg ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş, Wout Weghorst'u listesine aldı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Wout Weghorst'u listesine aldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Olaf Scholz'dan Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü
    Dünya

    Olaf Scholz'dan Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü

    Görüş Bildir