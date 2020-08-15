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- Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü
Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 15.08.2020 - 17:12
- Güncelleme : 15.08.2020 - 17:12
Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü
"10 GÜNDE 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Açıklamanın devamında, "Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.