Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

"10 GÜNDE 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamanın devamında, "Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.