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    Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

    Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 15.08.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 17:12
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    Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

    Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...

    Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

    "10 GÜNDE 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Açıklamanın devamında, "Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.

    Irak ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü #1

    Irak ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü #2

    Irak ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü #3

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