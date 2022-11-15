G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüştü.

G20 Liderler Zirvesi, Endonezya'nın Bali Adası'nda başladı.

Bali'deki Apurva Kempinski'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde liderler ayaküstü görüştü, kameralara poz verdi.

Bu kapsamda zirvede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da liderlerle temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve süresince birçok liderle farklı mekanlarda görüşmesi planlanırken ABD Başkanı Joe Biden ise o isimler arasında yoktu.

Bali'de bir araya gelen ABD ve Türkiye heyetleri, iki lider arasında bir görüşme yapılmasını kararlaştırdı.

Bali'de Erdoğan-Biden zirvesi

Bu kapsamda ayaküstü gerçekleşmesi beklenen görüşme, zirvenin yapıldığı mekanın lobisinde ayarlanan özel bir mekanda, daha uzun süreli ve kapsamlı bir görüşme halini aldı.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı ve barış için atılabilecek adımlar, Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasının devamı ve bölgesel konuların ele alındığı tahmin ediliyor.

Bir diğer gündeme gelmesi beklenen konu ise geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı.

6 kişinin teröre kurban verildiği saldırıdan sonra teröristlerin, Suriye'nin kuzeyinde eğitim aldığı ve ülkeye de buradan girdiği belirlenmiş, ABD'nin bu bölgede YPG ve PKK'nın diğer uzantılarına burada verdiği eğitim ve destek gündeme gelmişti.

Bali'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesi ViDEO

Biden'dan taziye ve teşekkür

Görüşmeye ilişkin ilk açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada ABD Başkanı Biden'ın, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği belirtildi.

Ayrıca Biden, Rusya-Ukrayna arasında Tahıl Koridoru'nda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

F-16 süreci için destek

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini de belirtti.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.