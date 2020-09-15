Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü

'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında düzenlenen operasyon sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar başarı ile devam ediyor..

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca hava destekli operasyon düzenlendiği duyuruldu.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.