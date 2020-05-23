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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
İki lider arasındaki telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve virüsle mücadele ele alındı.
- AA
- 23.05.2020 - 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüşme gerçekleştirdi.
LİBYA VE SURİYE ELE ALINDI
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konuşuldu.
İki liderin, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.