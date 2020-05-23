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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

    İki lider arasındaki telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve virüsle mücadele ele alındı.
    • AA
    • 23.05.2020 - 17:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    LİBYA VE SURİYE ELE ALINDI

    Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konuşuldu.

    İki liderin, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

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