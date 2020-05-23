Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

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İki lider arasındaki telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve virüsle mücadele ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüşme gerçekleştirdi.

LİBYA VE SURİYE ELE ALINDI

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konuşuldu.

İki liderin, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.