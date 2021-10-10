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    Fahiş fiyat artışları kabinenin gündeminde

    Fahiş fiyat artışları kabinenin gündeminde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatların önüne geçileceğini söylemesinin ardından hazırlıklar yapıldı, son gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 12:54
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya geliyor.

    Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

    FİYAT ARTIŞLARI MASADA

    Toplantının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak.

    Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

    ERDOĞAN: ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti.

    Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    KORONAVİRÜSTE SON DURUM

    Bir diğer gündem ise koronavirüs.

    Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

    Fahiş fiyat artışları kabinenin gündeminde #1

    YÜZ YÜZE EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ

    Kabinenin bir gündemi daha var; okullardaki yüz yüze eğitim.

    Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

    DIŞ POLİTİKA

    Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel meseleler.

    Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek.

    Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

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