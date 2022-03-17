Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı konuşması

Erdoğan, Türkiye'nin batı ve doğu bölgelerinde yapılan yatırımları anımsattı. "Bazıları Kürtleri de seviyor musunuz?" diye soruyor ifadesini kullanan Erdoğan, "Asla ayrım yapamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen programa katılan Erdoğan, konuşmasının başında İslam dünyasının Berat Kandili'ni tebrik etti.

"HAMD ETMEYE DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Erdoğan, dünyanın içinden geçtiği böylesine zor bir dönemde Allah'ın mağfiretine ve hamd etmeye daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA O OLACAK DEDİK"

Konuşmasında Türkiye genelinde yapılan yatırımları hatırlatan Erdoğan, "Güneydoğu'yu düşünen kim? Doğu'yu düşünen kim? Biz. Hocalarımızı da oraya götürdük. Tüm hizmet edecek olan elemanları da oraya götürdük ve kim seviyormuş Kürt kardeşlerimizi, evlatlarımızı? Biz seviyoruz biz. Bizde ayrım yok. Ne dedik? Batı'da ne varsa, Doğu'da da Güneydoğu'da da o olacak dedik." ifadelerini kullandı.

"BAZILARI SORUYOR: GERÇEKTEN KÜRTLERİ DE SEVİYOR MUSUNUZ"

Erdoğan, "Bazıları saf saf soruyor: Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz? Yahu Allah'tan korkun. Biz Rabbimizin emrine bir defa ittiba etmişiz. Asla ayrım diye bir şey burada biz yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle hepsi... Bunlar bizim kardeşlerimiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi seviyoruz ViDEO