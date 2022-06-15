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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:08
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    İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı savaş sonrası NATO'ya üye olmaya karar verdi.

    Rus tehdidinden kaçmak için NATO'nun çatısı altına girmek isteyen iki ülke, Türkiye'nin vetosuna takıldı.

    Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları için Türkiye'nin engeline takılan iki ülkeyle görüşmeler sürüyor.

    Görüşmenin ana maddesi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le telefonda görüştü.

    Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı.

    "Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımlar atılmalı"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg le görüştü #1

    'Somut adım' vurgusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden, süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg le görüştü #2


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