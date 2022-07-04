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    Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ücreti

    Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceğine dair detaylar,"Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşları zaman ödenecek?" sorusu ile gündeme getirildi.
    • 04.07.2022 - 10:14
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    Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ücreti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Temmuz ayında uygulanacak asgari ücret ara zam miktarı açıklandı.

    Yeni asgari ücret ara zamla birlikte 5 bin 500 TL oldu.

    Asgari ücrete yapılan zam sonrasında evde bakım maaşı için de zam beklentisi oluştu.

    Bu sene 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi maaşların yatacağı tarih merak edilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

    Öte yandan asgari ücrete yapılan yüzde 30 ara zamla beraber evde bakım maaşları da değişti.

    Peki, evde bakım maaşı ne kadar? Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatar? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

    Evde bakım maaşı 2 bin 354 TL olarak veriliyor. Ancak henüz evde bakım maaşının zamlı hali ile ilgili açıklama gelmedi.

    Evde bakım maaşının zamlı hali belli olursa habere eklenecek.


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