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    İstanbul’da trafik yoğunluğu

    İlk iş gününün gelmesiyle kentteki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 08:49
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    İstanbul’da trafik yoğunluğu

    İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    ARA YOLLARDA DA YOĞUNLUK VAR

    Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

    HARİTA YÜZDE 60'LARA ÇIKTI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre yoğunluk saat 08.40 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

    İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü

    İstanbul’da trafik yoğunluğu #1

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