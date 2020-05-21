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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Koronavirüs nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak öncesinde İstanbul'u terk etmeye çalışanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'i geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.05.2020 - 18:46
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    Yasak öncesinde çay hasadına gideceklere yol izni verildi.

    Çay toplamaya gideceklerin ardından 65 yaş üzeri ve refakatçilerine de tek yön memlekete gidiş izni çıktı.

    İSTANBUL'UN GİRİŞ-ÇIKIŞI KİLİT

    Bayram öncesi verilen bu izinlerin ardından İstanbul'da yaşayanlar yollara düştü.

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yolların bomboş olduğu İstanbul'da uzun bir süre sonra trafik yoğunluğu yüzde 65'i geçti.

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