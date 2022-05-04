FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, beklentilere paralel olarak 50 baz puan faiz artırdı.

FED (Amerika Merkez Bankası) merakla beklenen faiz oranı kararını duyurdu.

Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı.

Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.

FED bir kez daha faizi yükseltti

Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı.

Fed ayrıca, 8,9 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesine 1 Haziran’da başlanacağını açıkladı.

Banka, ilk etapta bilanço küçültmeye Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, ipotek destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacağını belirtti.

"Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz"

Banka, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara ve ipotek destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltileceğini duyurdu.

Fed açıklamasında, “Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” denildi.