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    FED faiz kararını açıkladı

    FED faiz kararını açıkladı

    ABD Merkez Bankası FED, beklentilere paralel olarak 50 baz puan faiz artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 21:20
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    FED (Amerika Merkez Bankası) merakla beklenen faiz oranı kararını duyurdu.

    Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı.

    Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.

    FED bir kez daha faizi yükseltti

    Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı.

    Fed ayrıca, 8,9 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesine 1 Haziran’da başlanacağını açıkladı.

    Banka, ilk etapta bilanço küçültmeye Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, ipotek destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacağını belirtti.

    "Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz"

    Banka, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara ve ipotek destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltileceğini duyurdu.

    Fed açıklamasında, “Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” denildi.

    FED faiz kararını açıkladı #1


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