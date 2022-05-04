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- FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 21:03
- Güncelleme : 04.05.2022 - 21:20
FED (Amerika Merkez Bankası) merakla beklenen faiz oranı kararını duyurdu.
Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı.
Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.
FED bir kez daha faizi yükseltti
Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı.
Fed ayrıca, 8,9 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesine 1 Haziran’da başlanacağını açıkladı.
Banka, ilk etapta bilanço küçültmeye Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, ipotek destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacağını belirtti.
"Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz"
Banka, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara ve ipotek destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltileceğini duyurdu.
Fed açıklamasında, “Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” denildi.