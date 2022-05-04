Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Pandeminin ardından Kapadokya bölgesine Ramazan Bayramı’nda gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı 100 bini geçti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya, tarihi güzellikleriyle yerli yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle son iki yıldır bayram tatilinde yaşanan sakinlik bu yıl yerini yoğunluğa bıraktı.

Kapadokya'ya 100 binden fazla ziyaret

DHA'nın haberine göre; 5 günlük tatilde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısı 100 bini geçti.

Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen ören yeri, yaklaşık 45 bin kişi ile Görme Açık Hava Müzesi oldu.

Göreme Açık Hava Müzesini 15 bin 300 kişi ile Paşabağları izledi. Kaymaklı ve Derinkuyu yer altını ise yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

"Bütün çocukların burayı görmelerini istiyorum"

Ailesi ile birlikte Kapadokya gezisine gelen 9 yaşındaki İlkim Şentürk, "Bayramı Kapadokya bölgesinde geçirmek istedik. Turla Kapadokya’ya geldik. Peribacalarını ve balonları gördüm. Balonlara yerden el salladım. Kapadokya’yı daha önce kitaplardan okumuştum. Kitaplarda çok farklı, burada çok farklı. Bütün çocukların Kapadokya’yı görmesini istiyorum." dedi.

"İmkanım olsa yine gelirim"

Ankara’dan Kapadokya bölgesini gezmeye geldiğini söyleyen Sevgi Çakmak da yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgesine daha öncede defalarca gelmiştim. Yine geldim. Ortamı çok güzel, havası çok güzel. Huzur veriyor. İmkanım olsa yine gelirim." şeklinde konuştu.

"Her yer doluydu"

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde değerlendiren Ayten Taşçı ise, "Çalışan insanlarız. Biraz uzun bir tatil olunca Kapadokya’yı tercih ettik. Uzun süredir gelmeyi düşünüyorduk. Pandemiden sonra maskelerin atılması da cazip geldi. Kendimizi Kapadokya’ya attık. Son anda karar verdiğimiz için yer de bulamadık. Her yer doluydu." dedi.

Kapadokya bölgesine üçüncü defa gelen Ersan Taşçı da, "Bu gelişimizde balan turu yapalım istedik. Ayrıca oğlum daha önce geldiğimizde çok küçüktü. Buraları hatırlamıyor olabilir. Bu nedenle bir hatırlatma yapalım istedik." ifadelerini kullandı.









