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    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

    Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak olan faiz kararına, yurt içi piyasalar odaklanmış durumda.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 03:25
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    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

    Saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

    POLİTİKA FAİZİNDE YÜZDE 14 TAHMİNİ

    Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Analistler, hafta genelinde yurt içinde faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.


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