Borsa İstanbul devre kesti

Yüzde 2 yükselişle güne başlayan Borsa İstanbul, saat 11.56 itibarıyla yüzde 5 kayba uğrayınca BİST 100'de endeks bazlı devre kesici uyguladı.

Dün haftaya BIST 100 endeksi yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başlayan Borsa İstanbul, devre kesici sistemi çalıştırmıştı.

Bugün ise güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başlayan Borsa İstanbul, saatler ilerleyince eksiye döndü.

Yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan güne başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatleirnde yüzde 5 zararı gören Borsa İstanbul, devre kesici uyguladı.

11.56'DA DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında uygulanan devre kesicinin ardından işlemlerin 12:26'de yeniden başlayacağı bildirildi.





"BAP PAY SENEDİ REPO PAZARINDA İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 11:56:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İŞLEMLER 12.26'DAN İTİBAREN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama, 12:21:08'de eşleştirme yapılacak ve 12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. Birincil piyasa seansı 15:00'da bitirilecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12:26:08'de yeniden başlayacaktır."