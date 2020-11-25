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    Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.11.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 16:08
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    Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 15.25'te başladı.

    AZERBAYCAN VE DOĞU AKDENİZ GELİŞMELERİ ELE ALINACAK

    Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

    Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yürüteceği çalışmalarının, toplantıdaki önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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    LİBYA VE SURİYE MESELELERİ GÖRÜŞÜLECEK

    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni NAVTEX ilanı ve buradaki diğer gelişmelerin yanı sıra Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile terörle mücadele, diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

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