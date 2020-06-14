- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 12:30
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakalık tarafından yapılan açıklama, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerine yer verildi.