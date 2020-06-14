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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 12:30
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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakalık tarafından yapılan açıklama, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerine yer verildi.

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