Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakalık tarafından yapılan açıklama, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerine yer verildi.