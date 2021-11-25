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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor
Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler görüşülecek.
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 06:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı, Beştepe'de yapılacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
BÖLGESEL GELİŞMELER
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.