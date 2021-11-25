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    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

    Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler görüşülecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 06:06
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    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı, Beştepe'de yapılacak.

    TERÖRLE MÜCADELE

    Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

    Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor #1

    BÖLGESEL GELİŞMELER

    Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

    Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

    Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

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