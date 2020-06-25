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    Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 165 bin 706 oldu. Virüs 21 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 20:48
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    Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu #1

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 46 oldu.

    "DÜNYADA VAKA SAYILARI ARTTI, TÜRKİYE'DEN İYİ HABER VERELİM"

    Bakan Koca paylaşımını, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim." notuyla yaptı.

    Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu #2

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