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    Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

    Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 18:24
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    Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

    Hakkari istikametinden Çukurca’ya giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

    2 KİŞİ YARALANDI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobilde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

    Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı #1

    Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı #2

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