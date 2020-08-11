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- Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı
Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı
Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 11.08.2020 - 18:24
Hakkari istikametinden Çukurca’ya giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobilde ise büyük maddi hasar meydana geldi.