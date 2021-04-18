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    Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 21:07
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 21:55
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    Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.26'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 28 kilometre açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Yerin 7.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

    Depremde can ve mal kaybı olmadı.

    ÇATAKLI DA AÇIKLAMA YAPTI

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

    Muğla da 4.2 büyüklüğünde deprem #1

    Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem VİDEO

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