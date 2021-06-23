5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, şahıslardan birinin ailesinin Van'da nöbet tuttuğunu açıkladı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki çalışmaları, terör örgütündeki çözülmeleri de beraberinde getiriyor.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'daki çözülmelere dikkat çekerek, 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 86 OLDU

2009 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılarak Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü belirlenen şahısların teslim olmasıyla birlikte, 2021 yılında teslim olanların sayılarının 86'ya yükseldiği aktarıldı.

BİRİNİN AİLESİ VAN'DA EVLAT NÖBETİNDE

Aynı zamanda bakanlığın yaptığı açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tuttuğu da yer aldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.

Böylelikle evlat nöbetinde 26’ıncı buluşma gerçekleştirilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86’ya yükseldi.” ifadelerine yer verildi.