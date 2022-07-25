Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü

Hulusi Akar ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 konusu görüşüldü



Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu” denildi.



