Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vakalarımızın yüzde 87'si maalesef aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Bakan Koca, aktif vakaların büyük bir çoğunluğunun aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

"AKTİF VAKALARIMIZIN YÜZDE 87'Sİ AŞISI TAMAMLANMAMIŞ KİŞİLER"

"Aktif vakalarımızın yüzde 87'si maalesef aşısı tamamlanmamış kişiler." ifadelerini kullanan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HASTANEDE YATAN HASTALARIMIZIN YÜZDE 95'İ DE AŞISI TAMAMLANMAMIŞ KİŞİLER"

"Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5’den az. Hastanede yatan hastalarımızın %95’i de aşısı tamamlanmamış kişiler. Bir başka önemli ön değerlendirmemiz de aşıların etki süresi ile ilgili."

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"TEDBİRLERE DİKKAT ÇOK AZALDI"

Bakan Koca, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirbir bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor.

"KISITLAMAYA DÖNEMİNE DÖNMEYİ İSTEMİYORUZ"

Vakalar yükselme eğiliminde, kısıtlama dönemine dönmeyi istemiyoruz. Kısıtlamalara mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez.

"SIRASI GELENLERİN 3. DOZ AŞILARINI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Aşı programımız ile birlikte aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş gurubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı. Bunu görür görmez 3. Doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. Doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattık. Bunu bizden daha erken fark eden ve uygulayan olmadı. Ancak hali hazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı korunmak için bir an evvel 3. Doz aşılarını olmaya davet ediyorum."