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    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu. Bu kapsamda en yüksek vaka görülen il, aşılamanın en düşük olduğu Siirt oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.07.2021 - 19:35
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 19:53
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    10- 16 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Koca, haritalı paylaşımına "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." notunu düştü.

    EN FAZLA VAKA SAYISI SİİRT'TE

    Bu kapsamda en fazla vaka sayısı 471,57 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

    Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illerin grafiğini de paylaştı. Buna göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale oldu.

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2

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