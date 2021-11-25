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    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.
    • AA
    • 25.11.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:03
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    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin yurt dışında yuvalanan teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e 2 operasyon düzenledi.

    6 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    SÖZDE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

    Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

    Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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