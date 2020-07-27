Erdoğan: Fındığın fiyatını 22.5 lira olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada fındığın fiyatının 22.5 lira olarak belirlendiğini söyledi. Levant kalite kabuklu fındığın kilosu ise 22 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'Maske, mesafe, tedbir' kuralının mutlak suretle unutulmaması gerektiğini ve yolculuk yapacak vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunarak sözlerine başladı.

FINDIĞIN FİYATI 22,5 LİRA

Erdoğan, yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası günlerdir merakla beklenen fındık fiyatını da açıkladı. Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındığın kilo fiyatı 22, 5 lira olarak belirlendi.

Levant kalite fındığın fiyatı ise 22 TL olarak açıklandı.

Yüksek randımanlı fındıkta kilogram başına 1 lira, gübre ve mazot desteği olarak kilogram başına 2 lira destekleme verileceğini sözlerine ekleyen Erdoğan, her zaman çiftçimizin yanında olacağız mesajını net bir şekilde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındığın kilogram fiyatını açıkladı- İZLE

"TOPLAM FINDIK İHRACATIMIZ 2,2 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bugün fındık alım fiyatlarını belirledik, şimdi de onu açıklıyorum. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsülleri Ofisimiz 16,5-17 kilo üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları 18-20 lira civarında seyretmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımızda 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamları bilmeyenler, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanlar milletimizin kafasını karıştırmak için sürekli uğraşıyorlar.

GİRESUN KALİTE KABUKLU FINDIĞIN KİLOSU 22,5 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Bizim muhatabımız da yetki ve güç kaynağımız da milletimizin ta kendisidir. Yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklıyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite fındık için bu fiyat kilogramda 22 TL'dir. Yüksek randımanlı fındıkta kilogram başına 1 lira, gübre ve mazot desteği olarak kilogram başına 2 lira destekleme yapıyoruz.

"HER ALANDA ÜRETİCİMİZİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Fındık üreticisinin kazancını 25 ila 25,5 seviyesine çıkarmış oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediliyor. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. AK Parti iktidarı hiçbir zaman üretici, çiftçisini yalnız bırakmayacaktır."