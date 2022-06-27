Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi: "Adana’da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu haberleri gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

"Enerji yatırımları yapıyoruz"

"Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz.

Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız.

"Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk"

Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk VİDEO



