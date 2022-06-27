Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
348.752
-3.50%
BTXN Coin
7.08
2.01%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi: "Adana’da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı."
    • 27.06.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 20:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

    Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu haberleri gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

    "Enerji yatırımları yapıyoruz"

    "Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz.

    Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız.

    "Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk"

    Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana da yüksek kaliteli petrol bulduk #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden hala haber yok
    3. Sayfa

    Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden hala haber yok

    Geleceğin kitap kurtları için bebek kütüphaneleri
    Kültür Sanat

    Geleceğin kitap kurtları için bebek kütüphaneleri

    Görüş Bildir