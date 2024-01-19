97. yıla özel! MİT'in sergisi AKM'de ziyarete açıldı: Son gün 11 Şubat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci kuruluş yılı nedeniyle 'Temas İstanbul' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu yıla özel Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergi de hazırlandı.

Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi, bugünden itibaren ziyaretçilerini bekliyor.

4 farklı bölümden oluşuyor

11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor.

MİT'in tarihsel sürecinin anlatıldığı sergide nesnel ve görsel anlatım dili kullanılarak kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve tarih içerisindeki dijital dönüşümü anlatan bölümler bulunuyor.

İbrahim Kalın'dan sergi hakkında bilgi

Öte yandan sergide, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın hologramı yer alıyor.

Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergisi hakkında bilgiler veriyor.

"Dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş"

Serginin Küratörü Zihni Tümer, şu ifadeleri kullandı:

"Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş. Bu bizi şöyle bir noktaya getirdi, 2013 yılından beri toparlanan, derlenen arşiv bölümü ve sürekli bir heyecanla dışarı çıkma arzusu, kendisini anlatma arzusunda 2018 yılında Ankara'da 'Temas' adıyla bir sergi yapıldı. 10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık."

"Gizlenebilecek bilgiyi taşıyabilen birçok nesneyi bir arada göreceğiz"

Sergilenen objelerin bir dama odasının içerisine konduğunu söyleyen Tümer, ziyaretçilerin en çok film ve dizide yer alan objelerin görebileceğini söyledi.

Öte yandan Tümer, "Ziyaretçinin popüler kültürde, bildiğimiz filmler ve diziler, bildiğimiz hepsinde karşılık bulacak olan şey Arabistanlı Lawrence'ın, İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motoru görebileceğiz. Ve aynı zamanda onun Anadolu topraklarından geçişi noktasındaki takip evraklarını görebileceğiz. Yine burada kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesneyi bir arada göreceğiz." diye konuştu.

Son 21 gün

19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen serginin, pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)