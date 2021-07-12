Euro
10.2808
-0.11%
Dolar
8.6488
-0.11%
Altın
501.96
-0.32%
Borsa
1.375
-0.23%
Bitcoin
296.750
2.03%
EXEN Coin
26.80
0.90%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK’lı 4 terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.07.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terör ile mücadelesi kararlılıkla sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Zap bölgesine yeni bir hava harekatı düzenlendi.

    "4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    "İNLERİ YERLE BİR OLUYOR"

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #2

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir