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- Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK’lı 4 terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 12.07.2021 - 10:38
- Güncelleme : 12.07.2021 - 11:07
Türkiye'nin terör ile mücadelesi kararlılıkla sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Zap bölgesine yeni bir hava harekatı düzenlendi.
"4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
"İNLERİ YERLE BİR OLUYOR"
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.