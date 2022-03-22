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    22 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 426 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 90 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2022 - 20:09
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    22 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 426

    Buna göre, son 24 saatte 296 bin 866 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 184 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,29

    18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,29 olarak ölçüldü.

    Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 759 bin 605, 2'nci dozda 52 milyon 939 bin 958 ve 3'üncü dozda 27 milyon 516 bin 735 olmak üzere toplam 146 milyon 561 bin 735 aşı uygulandı.

    22 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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